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Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с Белоруссией

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Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча, в которой Сафонов отыграл первый тайм, прошла в пятницу на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России.

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов.

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