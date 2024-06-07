Сафонов назвал слухами задолженность по неуплате алиментов

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о задолженности по неуплате алиментов.

«Это всё слухи в СМИ, как я и говорю. Мне нечего здесь комментировать. Я стараюсь делать так, чтобы это никак на меня не влияло», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

По информации СМИ, вратарю запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. По этой причине его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, «Краснодар» и парижский клуб согласовали детали трансфера Сафонова. Отмечалось, что 25-летний россиянин подпишет контракт с ПСЖ до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Сафонов прокомментировал свой возможный переход в «Пари Сен-Жермен».