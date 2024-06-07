Сафонов — о переходе в ПСЖ: у меня нет никакой информации

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой возможный переход в «Пари Сен-Жермен».

«У меня никакой информации нет. Я узнаю всё, как и вы, из газет. Я провёл неплохой сезон. Сегодня тот самый момент, который приятен», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

По информации СМИ, футболисту запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Как сообщали инсайдеры, все детали трансфера Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее представитель бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России.