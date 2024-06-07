Представитель экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Максим Шилов, юрист Анастасии Казачек, бывшей супруги вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал то, что игроку установили запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.

«Судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны. О размере задолженности по алиментам: не могу её подтвердить или опровергнуть», — цитирует Шилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.

Все детали трансфера Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова.