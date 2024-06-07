Представитель экс-жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России
«Судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны. О размере задолженности по алиментам: не могу её подтвердить или опровергнуть», — цитирует Шилова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.
Все детали трансфера Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.
Ранее Дмитрий Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова.