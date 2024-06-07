Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова
«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он ещё может тайно посещать любовницу… А если серьёзно, это полный песец и позорище», — написал Губерниев в Telegram-канале.
Как сообщает Baza, футболисту запретили выезд из-за долга в размере 60 млн рублей. Его переход в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва.
Напомним, что все детали перехода Сафонова в ПСЖ уже согласованы. Отмечалось, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.
Ранее Валерий Карпин сообщил, что Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ.