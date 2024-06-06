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Карпин сообщил, что Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.
Карпин сообщил, что Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ
  • РИА Новости

«Говорил ли я с Сафоновым про ПСЖ? Перекинулись парой слов. Медосмотр он прошёл. Подписание, видимо, на днях», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.

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