Карпин сообщил, что Сафонов прошёл медосмотр в ПСЖ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Говорил ли я с Сафоновым про ПСЖ? Перекинулись парой слов. Медосмотр он прошёл. Подписание, видимо, на днях», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все детали перехода уже согласованы, о трансфере будет объявлено в июне. Отмечается, что россиянин подпишет контракт с парижанами до 2029 года. Сумма составит €20 млн.

Ранее Карпин признался, что почувствовал радость, узнав о трансфере Сафонова в ПСЖ.