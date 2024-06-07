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Андреева: только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку

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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей цели на сезон.

«Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже начала её уговаривать: давай купим, я буду помогать, всё делать. Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Хочу кокер-спаниеля», — приводит слова Андреевой Sports.

Накануне Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос». По итогам своего выступления на турнире россиянка дебютирует в топ-25 рейтинга WTA.

Ранее Тарпищев заявил, что Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос».

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