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Тарпищев: Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Нагрузка была очень большая, Мирра просто не успела восстановиться. Поэтому пошёл мелкий брак. Это просто нервы. Мирра выглядела неплохо. Мы можем только хвалить Мирру. Она сыграла выше всяких похвал в Париже. Процесс идёт, явных недостатков у неё нет», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

В полуфинале она проиграла итальянке Ясмин Паолини со счётом 3:6, 1:6. В финале Паолини сыграет с полькой Игой Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос».

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