Николич — о назначении ЦСКА: счастлив, что вернулся в Россию
- РИА Новости
«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду», — цитирует тренера сайт ЦСКА.
На своём посту Николич заменил Владимира Федотова.
Напомним, что серб уже работал в России — в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.
Ранее сообщалось, что Николич подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26.