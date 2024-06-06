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Николич — о назначении ЦСКА: счастлив, что вернулся в Россию

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал назначение в армейский клуб.
Николич — о назначении ЦСКА: счастлив, что вернулся в Россию
  • РИА Новости

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьёзными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

На своём посту Николич заменил Владимира Федотова.

Напомним, что серб уже работал в России — в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что Николич подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26.

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