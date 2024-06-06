Николич подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26

Московский ЦСКА официально объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

«Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/26», — говорится в заявлении клуба.

Команда под руководством нового тренера начнёт подготовку 20 июня.

На своём посту Николич заменил Владимира Федотова.

Напомним, что серб уже работал в России — в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали РПЛ.

Ранее Руслан Пименов объяснил, почему ЦСКА назначил Николича главным тренером.