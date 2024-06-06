Царукян: многие в России не любят Махачева

Российский боец Арман Царукян прокомментировал популярность чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я думаю, что в России у меня больше фан-база, чем у Махачева. Многие в России не любят Ислама. Русские его не любят, потому что он без флага выходит, из Дагестана», — сказал Царукян Outside MMA.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.