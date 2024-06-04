Царукян: хотел бы подраться с Махачевым в России, особенно в Сочи

Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян высказался о месте проведения поединка с обладателем пояса Исламом Махачевым.

«Это моя родина. Я хотел бы подраться в России, особенно в Сочи, а не в Москве. Думаю, UFC удивился бы от зала, от публики. Люди раскупили бы билеты за первый день», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале OUTSIDE_MMA.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.