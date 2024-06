Российская атлетка Куличенко рассказала о разнице между россиянами и американцами

Проживающая в США и выступающая за Кипр российская атлетка Елена Куличенко поделилась мнением об отличиях россиян от американцев.

«Здесь принято, что каждый сам за себя, много фейковой показухи в духе: «Oh My God, you! I like you!» В Москве тебе никто такого не скажет, даже если что-то кому-то понравится, то они посмотрят: «Да, интересно». В этом плане, я думаю, у нас более честные люди, это мне больше нравится», — цитирует Куличенко «Советский спорт».

При этом она отметила, что американцы — весёлые и улыбчивые люди, которые всегда находятся на позитиве, что, по словам Куличенко, не может не радовать.

В июле 2023 года Куличенко выиграла молодёжный чемпионат Европы, выступая за сборную Кипра.

