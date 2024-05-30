Албегов признался, что его не беспокоит лишение олимпийской медали Игр в Лондоне

Лишённый бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года экс-тяжелоатлет Руслан Албегов прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список спортсменов, которые примут участие в церемонии перераспределения медалей во время Олимпийских игр в Париже.

«Меня лишили медали Олимпийских игр четыре года назад. А сейчас просто идёт перераспределение медалей. Мы с ребятами по сборной всё это уже давно пережили, и нас это не тревожит», — заявил Албегов РИА Новости.

Спортсмен посетовал, что ему неприятно вновь муссировать данную тему, даже несмотря на то, что он её уже давно пережил.

В активе Албегова, помимо бронзы Игр-2012, по две золотые награды чемпионатов мира и Европы, а также победа на Универсиаде 2013 года.

Албегов объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.

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