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Албегов признался, что его не беспокоит лишение олимпийской медали Игр в Лондоне

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Лишённый бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года экс-тяжелоатлет Руслан Албегов прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список спортсменов, которые примут участие в церемонии перераспределения медалей во время Олимпийских игр в Париже.

«Меня лишили медали Олимпийских игр четыре года назад. А сейчас просто идёт перераспределение медалей. Мы с ребятами по сборной всё это уже давно пережили, и нас это не тревожит», — заявил Албегов РИА Новости.

Спортсмен посетовал, что ему неприятно вновь муссировать данную тему, даже несмотря на то, что он её уже давно пережил.

В активе Албегова, помимо бронзы Игр-2012, по две золотые награды чемпионатов мира и Европы, а также победа на Универсиаде 2013 года. 

Албегов объявил о завершении карьеры в начале 2022 года.

Ранее Кремлёв заявил, что спорт должен объединять людей во все времена.

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