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Кремлёв: спорт должен объединять людей во все времена

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение, что спорт должен объединять людей во все времена.
Кремлёв: спорт должен объединять людей во все времена
  • РИА Новости

«Всем странам необходимо объединяться, иметь традиционные ценности. Спорт — один из самых больших инструментов для объединения людей во все времена. Спорт даёт дисциплину и здоровье», — цитирует Кремлёва ТАСС.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал Кремлёва.

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