Кремлёв: спорт должен объединять людей во все времена

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение, что спорт должен объединять людей во все времена.

«Всем странам необходимо объединяться, иметь традиционные ценности. Спорт — один из самых больших инструментов для объединения людей во все времена. Спорт даёт дисциплину и здоровье», — цитирует Кремлёва ТАСС.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал Кремлёва.