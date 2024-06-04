Экс-чемпион UFC — о победе Махачева: Порье помог найти противоядие против дагестанских бойцов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альварес прокомментировал результат поединка между американцем Дастином Порье и россиянином Исламом Махачевым.

«Дастин мог совершить финальный спурт, но потратил слишком много энергии в более ранних раундах. Ислам здорово перевёл его на настил захватом одной ноги и мастерски перешёл к удушающему. Это было классное завершение боя», — сказал Альварес в интервью MMA Hour.

По его словам, Порье провёл отличную работу в ранних раундах и правильно перезаряжал свои силы между ними, что после 15-й минуты борьбы в партере дало ему шанс попробовать нокаутировать соперника.

«Дагестанцы остаются загадкой, но Дастин помог всем найти противоядие против них», — резюмировал Альварес.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье.