Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье
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«Махачев продемонстрировал универсальность и характер, хотя и обошлось без особых трудностей. Приятно видеть, как его испытывает один из лучших, кто когда-либо делал это. Он истёк кровью и доказал, что в нём есть цепной пёс. Чемпионское выступление. Увидимся, рано или поздно», — написал Чендлер в социальных сетях.
2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.