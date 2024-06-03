RT в Telegram
Подпишись

Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье

Короткая ссылка
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
Чендлер похвалил Махачева за победу над Порье
  • Gettyimages.ru
  • © Luke Hales

«Махачев продемонстрировал универсальность и характер, хотя и обошлось без особых трудностей. Приятно видеть, как его испытывает один из лучших, кто когда-либо делал это. Он истёк кровью и доказал, что в нём есть цепной пёс. Чемпионское выступление. Увидимся, рано или поздно», — написал Чендлер в социальных сетях.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить