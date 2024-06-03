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Мендес: я был впечатлён тем, насколько хорошо Порье подготовил защиту от тейкдаунов

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC лёгкого веса Ислама Махачева, высказался о поединке с американцем Дастином Порье.

«Был ли я впечатлён подготовкой Порье? Да, определённо. Я был впечатлён тем, насколько хорошо он подготовил защиту от тейкдаунов. Первый раунд получился доминирующим, но во втором Дастин подстроился, и нам стало тяжелее его валить. И уже нам необходимо было перестраиваться», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.

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