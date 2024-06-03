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Энрикес: матч «Балтика» — «Зенит» интереснее финала Лиги чемпионов

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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о финале Кубка России с «Зенитом».

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», — приводит слова Энрикеса «РБ Спорт».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Ранее Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита».

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