Энрикес: матч «Балтика» — «Зенит» интереснее финала Лиги чемпионов

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о финале Кубка России с «Зенитом».

«Я согласен, что наш матч с «Зенитом» получился намного интереснее финала Лиги чемпионов. В нашей игре было больше голевых моментов, чем в игре «Реала» и «Боруссии», — приводит слова Энрикеса «РБ Спорт».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

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