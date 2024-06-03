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Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

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Защитник «Балтики» Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест, показанный во время церемонии награждения «Зенита» после суперфинала Кубка России.
Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»
  • Игрок ФК "Балтика" Никола Радмановац
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Но это просто шутка между мной и Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья», — заявил игрок в соцсетях.

Радмановац несколько раз показал средний палец в сторону футболистов санкт-петербургской команды во время церемонии награждения.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Ранее сообщалось, что Алип показал рассечение на лбу после падения крышки кубка.

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