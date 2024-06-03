Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»
- Игрок ФК "Балтика" Никола Радмановац
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
«Я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Но это просто шутка между мной и Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья», — заявил игрок в соцсетях.
Радмановац несколько раз показал средний палец в сторону футболистов санкт-петербургской команды во время церемонии награждения.
Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.
Ранее сообщалось, что Алип показал рассечение на лбу после падения крышки кубка.