Радмановац объяснил свой неприличный жест во время церемонии награждения «Зенита»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац объяснил свой неприличный жест, показанный во время церемонии награждения «Зенита» после суперфинала Кубка России.

«Я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Но это просто шутка между мной и Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья», — заявил игрок в соцсетях.

Радмановац несколько раз показал средний палец в сторону футболистов санкт-петербургской команды во время церемонии награждения.

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Ранее сообщалось, что Алип показал рассечение на лбу после падения крышки кубка.