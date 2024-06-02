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Алип показал рассечение на лбу после падения крышки кубка

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Защитник «Зенита» Нуралы Алип опубликовал фотографию после падения крышки от трофея Кубка России ему на голову.

«Кубок наш», — подписал снимок Алип.

Сегодня «Зенит» одержал победу над «Балтикой» в суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Победный гол забил Алип в компенсированное время.

Когда защитник поднял кубок над головой, крышка от трофея слетела и ударила его в бровь. В результате игрок получил рассечение и ему пришлось забинтовать голову.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

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