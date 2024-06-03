Порье сломал нос во время боя с Махачевым на UFC 302

Американский боец Дастин Порье рассказал о травме, полученной в поединке с российским бойцом Исламом Махачевым на турнире UFC 302.

«Мы столкнулись головами. Я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан. Я уже перенёс несколько операций на носу. Надеюсь, мне не придётся снова проходить через это», — сказал Порье на пресс-конференции.

Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина теперь 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед и девять неудач в карьере.

Ранее Махачев подтвердил, что был заражён стафилококковой инфекцией.