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Порье сломал нос во время боя с Махачевым на UFC 302

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Американский боец Дастин Порье рассказал о травме, полученной в поединке с российским бойцом Исламом Махачевым на турнире UFC 302.
Порье сломал нос во время боя с Махачевым на UFC 302
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Мы столкнулись головами. Я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан. Я уже перенёс несколько операций на носу. Надеюсь, мне не придётся снова проходить через это», — сказал Порье на пресс-конференции.

Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина теперь 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед и девять неудач в карьере.

Ранее Махачев подтвердил, что был заражён стафилококковой инфекцией.

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