Порье сломал нос во время боя с Махачевым на UFC 302
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
«Мы столкнулись головами. Я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан. Я уже перенёс несколько операций на носу. Надеюсь, мне не придётся снова проходить через это», — сказал Порье на пресс-конференции.
Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
В активе россиянина теперь 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед и девять неудач в карьере.
Ранее Махачев подтвердил, что был заражён стафилококковой инфекцией.