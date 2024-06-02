Махачев подтвердил, что был заражён стафилококковой инфекцией

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, что был заражён стафилококковой инфекцией перед боем с американцем Дастином Порье в рамках UFC 302.

«Немного стафилококк меня помучил. Примерно неделю, в первую неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок в этот период, я просто отдыхал», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Махачев провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина теперь 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед и девять неудач в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Хабиба Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.