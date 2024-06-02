Фахретдинов: Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём

Боец Ринат Фахретдинов высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Я думал, Исламу будет полегче. Бой был интересным. Порье удивил, молодец. Хороший бой. На таком уровне нет не мастеров. Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём. Но Порье… Пять раундов на равных драться с Исламом. Будет плохо, если он уйдёт», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.