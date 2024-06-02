Фахретдинов: Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём
«Я думал, Исламу будет полегче. Бой был интересным. Порье удивил, молодец. Хороший бой. На таком уровне нет не мастеров. Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём. Но Порье… Пять раундов на равных драться с Исламом. Будет плохо, если он уйдёт», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».
2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.