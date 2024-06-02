Сэндхаген восхитился победой Махачева над Порье на UFC 302

Боец UFC Кори Сэндхаген высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Вау, один из лучших боёв на моей памяти. Ислам очень хорош», — написал Сэндхаген в социальных сетях.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.