Сэндхаген восхитился победой Махачева над Порье на UFC 302
- Gettyimages.ru
«Вау, один из лучших боёв на моей памяти. Ислам очень хорош», — написал Сэндхаген в социальных сетях.
2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.