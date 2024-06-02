Порье: когда Махачев вышел на удушающий, я понял, что это конец

Американский боец UFC Дастин Порье высказался о поражении от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 302.

«Он настоящий чемпион. Я проделал большую работу по уходу от тейкдаунов. У меня многое получалось. Но когда Ислам вышел на удушающий, я понял, что это конец. Что по поводу моего будущего? Я не знаю. У меня есть дочь. И пока я не знаю, что буду делать дальше», — сказал Порье после боя.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее сообщалось, что Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.