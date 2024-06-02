Махачев — о реванше с Царукяном: я бы предпочёл что-нибудь новенькое

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о реванше с первым номером рейтинга Арманом Царукяном.

«Я готов драться с Царукяном. У Даны есть мой номер — пусть звонит и предлагает для меня новые вызовы. Хотя, мне кажется, в реванше нет смысла, я бы предпочёл что-нибудь новенькое. Но если Дана скажет — будет реванш, без проблем», — сказал Махачев на пресс-конференции.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.