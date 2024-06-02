Гаджиев — о победе Махачева: желание завершить всё в первом раунде сыграло злую шутку
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«У Ислама хочется отметить стремление к финишу. Он понимал, что всё складывается в его пользу, но выжал из себя всё для удушающего — это важно. Я ожидал, что это произойдёт раньше, но желание завершить всё в первом раунде немного сыграло злую шутку с Исламом», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее Уайт высказался о возможном поединке Махачева с Арманом Царукяном в России.