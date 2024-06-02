Махачев: извиняюсь, заставил всех понервничать

Чемпион UFC Ислам Махачев извинился перед болельщиками после победы над американцем Дастином Порьею

«Всех приветствую! Немного сечки, синяки, но так интереснее. Извиняюсь, заставил всех понервничать, но, я думаю, вам понравилось. Всем спасибо. Скоро вернемся домой с победой, с поясом», — сказал Махачев в социальных сетях.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Уайт высказался о возможном поединке между Махачевым и Арманом Царукяном в России.