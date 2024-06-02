Нурмагомедов — о победе Махачева над Порье: сегодня Ислам сильно вырос

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье.

«Сегодня Ислам сильно вырос. Это сложно понять. Люди часто недооценивают себя. А бойцы должны уметь находить ресурсы глубоко в себе. Тебе нужно сохранять спокойствие и находить силы внутри себя», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.

2 июня Махачев победил Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Царукян заявил о готовности провести бой с Махачевым в октябре.