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Уайт считает Джонса первым номером P4P

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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказал мнение, что американец Джон Джонс является первым номером рейтинга pound-for-pound.

«Ислам — один из величайших бойцов всех времён, но пока Джон Джонс остаётся активным, я считаю его первым номером pound-for-pound», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

7 ноября 2023 года стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P. На втором месте расположился американец Джонс.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года на поединок с Сирилем Ганом. Американец одержал победу над французом удушающим приёмом в первом раунде. 

Ранее Царукян заявил о готовности провести бой с Махачевым в октябре.

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