Махачев — о победе над Порье: я хочу подраться за второй пояс
- AP
«Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта», — сказал Махачев после боя.
Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.
Напомним, чемпионом полусреднего веса UFC является Леон Эдвардс, который проведёт свой следующий бой с Белалом Мухаммадом.
Ранее Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.