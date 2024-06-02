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Махачев — о победе над Порье: я хочу подраться за второй пояс

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Чемпион UFC Ислам Махачев прокомментировал победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
Махачев — о победе над Порье: я хочу подраться за второй пояс
  • AP

«Я хочу подраться за второй пояс. В полусреднем весе. Да, это моя мечта», — сказал Махачев после боя.

Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Напомним, чемпионом полусреднего веса UFC является Леон Эдвардс, который проведёт свой следующий бой с Белалом Мухаммадом.

Ранее Махачев повторил достижение Нурмагомедова по количеству защит пояса UFC в лёгком весе.

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