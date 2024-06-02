Опубликованы судейские записки боя Махачева с Порье
После четвёртого раунда Махачев вёл 3-1 на записках двух судей. Судьи Эрик Колон и Сал Д'Амато отдали победу Махачеву со счётом 39:37 и 39:37, а Крис Ли посчитал 38:38.
Напомним, что Махачев победил Порье удушающим приёмом в пятом раунде.
Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.
На счету Ислама 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках. В активе Порье 30 побед при девяти поражениях в карьере.
Ранее Махачев высказался о победе над Порье на турнире UFC 302.