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Опубликованы судейские записки боя Махачева с Порье

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Стали известны судейские записки поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

После четвёртого раунда Махачев вёл 3-1 на записках двух судей. Судьи Эрик Колон и Сал Д'Амато отдали победу Махачеву со счётом 39:37 и 39:37, а Крис Ли посчитал 38:38. 

Напомним, что Махачев победил Порье удушающим приёмом в пятом раунде. 

Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

На счету Ислама 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках. В активе Порье 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Махачев высказался о победе над Порье на турнире UFC 302.

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