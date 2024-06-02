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Махачев: Порье смог доставить мне много трудностей

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о победе над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Его тренер сработал очень хорошо. Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне не важно: уставший я или свежий», — сказал Махачев после боя.

Схватка завершилась победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. 

Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс легкого веса.

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Махачев обошёл Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд.

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