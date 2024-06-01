Дина Аверина: мы давно знали, что Игры дружбы перенесут

18-кратная чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что давно знала о переносе Игр дружбы с 2024 года на 2025-й.

Сегодня в СМИ появилась информация о возможном переносе соревнований.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС», — сказала Аверина «Чемпионату».

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переносе Игр дружбы — 2024.