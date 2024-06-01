RT в Telegram
Подпишись

Дина Аверина: мы давно знали, что Игры дружбы перенесут

Короткая ссылка
18-кратная чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила, что давно знала о переносе Игр дружбы с 2024 года на 2025-й.
Дина Аверина: мы давно знали, что Игры дружбы перенесут
  • РИА Новости

Сегодня в СМИ появилась информация о возможном переносе соревнований.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС», — сказала Аверина «Чемпионату».

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переносе Игр дружбы — 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить