В Госдуме отреагировали на информацию о возможном переносе Игр дружбы

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал появившуюся информацию о возможном переносе Игр дружбы с 2024 на 2025 год.

«У меня информации о переносе нет. Мы пока готовимся, законопроекты, которые были необходимы для успешного проведения игр, приняты. Всё в работе. Не буду скрывать, сложностей много, в том числе санкционного характера, но вопрос о переносе пока не ставился», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

Ранее телеведущий и комментатор отреагировал на информацию о возможном переносе Игр дружбы — 2024.