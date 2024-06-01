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Губерниев — о возможном переносе Игр дружбы: спортсменам обещали золотые горы

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Телеведущий и комментатор отреагировал на информацию о возможном переносе Игр дружбы — 2024.
Губерниев — о возможном переносе Игр дружбы: спортсменам обещали золотые горы
  • РИА Новости

«Если Игры дружбы перенесут — бедные спортсмены. Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Игр в Париже. Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его словам, умные люди должны поддержать желание спортсменов выступить в парижских Играх.

Проведение Игр дружбы запланировано на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге, однако в СМИ появилась информация, что их могут провести не в этом году, а в следующем, в том числе из-за рекомендаций Международной ассоциации дружбы.

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