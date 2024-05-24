Лихачёв: если бразильцы приедут на Игры дружбы, это будет действительно особенной историей
- РИА Новости
«Насколько мне известно, ведутся переговоры с представителями сборных Бразилии, Парагвая, ОАЭ. Есть множество действительно интересных соперников и в Азии, и в Африке, но если действующие чемпионы мира бразильцы смогут приехать на турнир, это будет действительно особенной историей», — заявил Лихачёв RT.
Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.
Ранее Лихачёв рассказал, чем нынешнее футбольное «Динамо» напоминает ему команду, которая брала чемпионство 47 лет назад.