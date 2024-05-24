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Лихачёв: если бразильцы приедут на Игры дружбы, это будет действительно особенной историей

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, какие команды могут приехать на Игры дружбы.
Лихачёв: если бразильцы приедут на Игры дружбы, это будет действительно особенной историей
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, ведутся переговоры с представителями сборных Бразилии, Парагвая, ОАЭ. Есть множество действительно интересных соперников и в Азии, и в Африке, но если действующие чемпионы мира бразильцы смогут приехать на турнир, это будет действительно особенной историей», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв рассказал, чем нынешнее футбольное «Динамо» напоминает ему команду, которая брала чемпионство 47 лет назад.

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