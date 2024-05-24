Лихачёв: если бразильцы приедут на Игры дружбы, это будет действительно особенной историей

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, какие команды могут приехать на Игры дружбы.

«Насколько мне известно, ведутся переговоры с представителями сборных Бразилии, Парагвая, ОАЭ. Есть множество действительно интересных соперников и в Азии, и в Африке, но если действующие чемпионы мира бразильцы смогут приехать на турнир, это будет действительно особенной историей», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв рассказал, чем нынешнее футбольное «Динамо» напоминает ему команду, которая брала чемпионство 47 лет назад.