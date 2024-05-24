Тренер сборной России по пляжному футболу: нынешний состав «Динамо» — один из сильнейших в истории

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, чем нынешнее футбольное «Динамо» напоминает ему команду, которая брала чемпионство 47 лет назад.

«В том составе бело-голубых была плеяда молодых отечественных игроков. Среди них — Игорь Колыванов, Игорь Добровольский. В нынешнем же «Динамо» тон задают иностранные игроки: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Фабиан Бальбуэна и другие. Пожалуй, и тот состав, и нынешний играли в специфичный и искренний футбол — не каждый раз выиграешь матч, пропустив два мяча в свои ворота. Яркий футбол приятен глазу болельщиков, хотя мне, как тренеру, бывает непросто смотреть такие нервные игры.

На самом деле нынешний состав «Динамо» — один из сильнейших в истории. Множество опытных и мастеровитых иностранцев плюс, конечно же, молодой Костя Тюкавин. Не могу назвать нынешний состав бело-голубых слабее, нежели у кого-либо из предшественников. Чех привнёс свою идею, свой рисунок игры. Нас учили, что футбол в первую очередь начинается с обороны, «от печки». Команда же Лички порой действует азартно, показывает «фестивальный» футбол, однако это даёт результат», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв высказался об Играх дружбы.