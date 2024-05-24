RT в Telegram
Подпишись

Лихачёв — об Играх дружбы: нас ожидает турнир высочайшего уровня, среди участников — сборные мирового уровня

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об Играх дружбы.
Лихачёв — об Играх дружбы: нас ожидает турнир высочайшего уровня, среди участников — сборные мирового уровня
  • РИА Новости

«Пляжный футбол давно и ярко себя зарекомендовал на таких турнирах, как, к примеру, чемпионат мира. Давно ходят разговоры о скорейшем присвоении нашему виду футбола олимпийского статуса, работы в этом направлении ведутся, и он способен украсить любые соревнования.

Нашей команде будет приятно принять участие в турнире подобного масштаба. Полагаю, нас всех ожидает турнир высочайшего уровня, ведь среди участников будут и сборные мирового уровня, поэтому для нас это действительно будет что-то рядом стоящее с чемпионатом мира», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить