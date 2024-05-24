Лихачёв — об Играх дружбы: нас ожидает турнир высочайшего уровня, среди участников — сборные мирового уровня

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался об Играх дружбы.

«Пляжный футбол давно и ярко себя зарекомендовал на таких турнирах, как, к примеру, чемпионат мира. Давно ходят разговоры о скорейшем присвоении нашему виду футбола олимпийского статуса, работы в этом направлении ведутся, и он способен украсить любые соревнования.

Нашей команде будет приятно принять участие в турнире подобного масштаба. Полагаю, нас всех ожидает турнир высочайшего уровня, ведь среди участников будут и сборные мирового уровня, поэтому для нас это действительно будет что-то рядом стоящее с чемпионатом мира», — заявил Лихачёв RT.

Полностью интервью Лихачёва читайте на сайте RT.

Ранее Лихачёв отметил важность для команды участия в Играх стран СНГ в период недопуска на крупные международные турниры.