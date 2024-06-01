RT в Telegram
Подпишись

Представитель Захаряна: Арсен скоро прибудет в расположение сборной России

Короткая ссылка
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его клиент прибудет в национальную команду.
Представитель Захаряна: Арсен скоро прибудет в расположение сборной России
  • РИА Новости

«Арсен в Москве. Скоро прибудет в расположение сборной России. Он забил гол в Японии, в хорошем настроении. Съездил в страну восходящего солнца. Готов забить гол белорусам!» — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить