Представитель Захаряна: Арсен скоро прибудет в расположение сборной России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его клиент прибудет в национальную команду.

«Арсен в Москве. Скоро прибудет в расположение сборной России. Он забил гол в Японии, в хорошем настроении. Съездил в страну восходящего солнца. Готов забить гол белорусам!» — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Отмечается, что матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ФИФА не может перечислить РФС 2 млрд рублей из-за европейских санкций.