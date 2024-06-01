Махачев: покажу вам, ребята, что значит первый номер P4P

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился к болельщикам после церемонии взвешивания.

«Я покажу вам, ребята, что значит первый номер pound-for-pound. Увидимся завтра», — сказал Махачев после церемонии.

Титульный бой UFC в лёгком весе с участием Махачева и американца Дастина Порье состоится в Нью-Джерси в воскресенье, 2 июня, и станет главным событием вечера.

Махачев и Порье показали на весах 70,3 кг, тем самым уложившись в лимит лёгкого дивизиона.

В активе россиянина 25 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при восьми поражениях в карьере.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.