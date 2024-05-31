Рублёв — об эмоциях в матче с Арнальди: по сути, я убил себя сегодня

Российский теннисист Андрей Рублев после поражения Маттео Арнальди в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции заявил, что крайне разочарован своим поведением на корте.

«Я разочарован собой, тем, как я вёл себя и как играл. Я очень разочарован своим поведением. Я впервые так плохо себя вёл. Проблема находится в голове. Я, по сути, убил себя, и всё», — приводит слова Рублева France 24 со ссылкой на AFP.

Встреча россиянина и итальянца продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7, 2:6, 4:6.

Ранее Дмитриева отметила, что была удивлена прямолинейным стилем игры россиянина в последнем матче с Маттео Арнальди.