Глава IIHF заявил, что не только в Финляндии недовольны рейтингом сборной России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поделился мнением о рейтинге сборной России, которая, несмотря на отстранение, смогла подняться на вторую строчку.

«Координационный комитет IIHF предложит правило, более адаптированное к ситуации. Не только в Финляндии недовольны», — сказал Тардиф РИА Новости.

Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).

Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.

Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.