Глава IIHF заявил, что не только в Финляндии недовольны рейтингом сборной России
«Координационный комитет IIHF предложит правило, более адаптированное к ситуации. Не только в Финляндии недовольны», — сказал Тардиф РИА Новости.
Россия переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга из-за поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира. Лидирует в данном рейтинге Канада (4100).
Напомним, что национальная команда России не принимает участия в турнире из-за отстранения IIHF.
Ранее Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, сказавшего, что Россия должна оставаться в отстранении.