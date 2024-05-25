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Кожевников: шведы — это нечисть и обидчивые вурдалаки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, заявившего, что Россия должна оставаться в отстранении, а его страна является сильным игроком в мировом хоккее.

«Швеция — сильный игрок? Когда они последний раз выигрывали чемпионат мира или брали медали? Пускай глава федерации хоккея Швеции не несет ерунду», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

По его словам, шведы проявляют смелость из-за того, что россияне находятся в отстранении.

«Нечисть, обидчивые вурдалаки. И они такие смелые, только когда нас нет. Если бы российский хоккей не был отстранён сейчас от международных соревнований, шведы побоялись бы что‑то говорить, — резюмировал он.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Рене Фазель высказался об отстранении России от международных турниров.

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