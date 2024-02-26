Фазель: Россия важна для международных соревнований, моё сердце страдает

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался об отстранении России от международных турниров.

«На самом деле Россия может найти из этого выход. Мы видим хорошую посещаемость, качественный хоккей. Надо просто продолжать и ждать возможности для возвращения, разрешения ситуации. Россия очень важна для международных соревнований. Моё сердце страдает», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

Ранее Фазель высказался о решении IIHF продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров.