Фазель: Россия важна для международных соревнований, моё сердце страдает
- РИА Новости
«На самом деле Россия может найти из этого выход. Мы видим хорошую посещаемость, качественный хоккей. Надо просто продолжать и ждать возможности для возвращения, разрешения ситуации. Россия очень важна для международных соревнований. Моё сердце страдает», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».
IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.
Ранее Фазель высказался о решении IIHF продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров.