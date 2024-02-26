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Фазель: Россия важна для международных соревнований, моё сердце страдает

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Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался об отстранении России от международных турниров.
Фазель: Россия важна для международных соревнований, моё сердце страдает
  • РИА Новости

«На самом деле Россия может найти из этого выход. Мы видим хорошую посещаемость, качественный хоккей. Надо просто продолжать и ждать возможности для возвращения, разрешения ситуации. Россия очень важна для международных соревнований. Моё сердце страдает», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

Ранее Фазель высказался о решении IIHF продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров.

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