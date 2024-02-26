Фазель: к сожалению, политика сейчас контролирует спорт
- РИА Новости
«Мы понимаем, что IIHF сталкивается с огромным давлением. К сожалению, политика сейчас контролирует спорт, особенно в Европе», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».
IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Фазель не знает, когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований.