Фазель: к сожалению, политика сейчас контролирует спорт

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о решении организации продлить отстранение России и Белоруссии от международных турниров.

«Мы понимаем, что IIHF сталкивается с огромным давлением. К сожалению, политика сейчас контролирует спорт, особенно в Европе», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Фазель не знает, когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований.