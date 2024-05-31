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Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.

 «Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Чиновник отметил, что у Казани, в которой пройдут игры, огромный опыт проведения массовых мероприятий.

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

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