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Усман Нурмагомедов считает, что Махачев победит Порье во втором раунде

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Боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказал мнение касательно поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Махачев кажется неуязвимым: стойка, грэпплинг, борьба. Он лучше Порье в каждом аспекте. Я посмотрел последние бои Дастина и не увидел ничего выдающегося. Не представляю, что он создаст хоть какие-то проблемы Исламу. Мой прогноз — победа Махачева во втором раунде. Скорее всего, удушающим», — цитируют Нурмагомедова «Известия».

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Поединок пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.

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