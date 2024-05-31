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Махачев — о гильотине Порье: покажу Дастину, как её правильно делать

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Хочу ли я его поймать на гильотину? Да, придётся. Его гильотина всегда выглядит плохо. Он всегда на неё прыгает, а потом отпускает про это шуточки. Покажу ему, как её правильно делать», — цитирует Махачева UFC Eurasia.

Напомним, что встреча Махачев — Порье состоится на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Поединок пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее Махачев опроверг новости о болезни перед боем с Порье на UFC 302.

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